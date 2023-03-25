logo

BTC/USD

27389.73

ETH/USD

1732.28

LTC/USD

91.10

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Россия грозит Европе тактическим ядерным оружием
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия грозит Европе тактическим ядерным оружием

После поражений на полях сражений в Украине руководство РФ, в преддверии украинского контрнаступления, пугает мир "ядеркой"

сегодня, 22:09
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

В Беларуси к 1 июля будет готово хранилище для тактического ядерного оружия РФ. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в сегодняшнем интервью, обнародованном росСМИ, передают "Комментарии". Тут разместят российские тактические ядерные боеприпасы, а также начнут подготовку белорусских экипажей самолетов, способных использовать ядерное оружие. Военный преступник отметил, что Россия уже разместила в Беларуси комплекс "Искандер", который также может быть носителем ядерного оружия.

Россия грозит Европе тактическим ядерным оружием

Лукашенко - союзник Путіна

При этом Путин с одной стороны "перевел стрелки"  на Лукашенко, который якобы предложил разместить в Белоруси ядерное оружие, с другой — сослался на практику размещения США тактического ядерного оружия в Европе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы договорились, что мы сделаем тоже самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, — заявил Путин. — Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. 10 самолетов готовых к применению такого типа оружия. Мы уже передали в Белорусь наш эффективный комплекс "Искандер". Он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И с 1 июля заканчиваем строительство хранилище для хранения тактического ядерного оружия на территории Белоруси".

"Здесь нет ничего необычного. Соединенные штаты делают это на протяжении десятилетий. На территории своих союзников они разместили тактическое ядерное оружие — ФРГ, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия, Греция. В Греции сейчас нет, но хранилище есть. И мы договорились", — говорит диктатор. — "И в этом смысле Александр Григорьевич прав. "Мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы на территории своих союзников размещают, учат их экипажи, их летчиков, использовать при необходимости этот вид вооружения". Мы договорились, что мы сделаем тоже самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия". 

При этом, по словам Путина, само ядерное оружие остается в собственности РФ и под контролем российских военных.

Кроме этого, в ответ на западные поставки современных танков в Украину военный преступник попугал Запад эфемерной танковой мощью России.

Тем временем, в Украине сообщили, кто сделает заявление о начале украинского контрнаступления.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!