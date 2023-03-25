Россия грозит Европе тактическим ядерным оружием

В Беларуси к 1 июля будет готово хранилище для тактического ядерного оружия РФ. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в сегодняшнем интервью, обнародованном росСМИ, передают "Комментарии". Тут разместят российские тактические ядерные боеприпасы, а также начнут подготовку белорусских экипажей самолетов, способных использовать ядерное оружие. Военный преступник отметил, что Россия уже разместила в Беларуси комплекс "Искандер", который также может быть носителем ядерного оружия.

Лукашенко - союзник Путіна

При этом Путин с одной стороны "перевел стрелки" на Лукашенко, который якобы предложил разместить в Белоруси ядерное оружие, с другой — сослался на практику размещения США тактического ядерного оружия в Европе.

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"Мы договорились, что мы сделаем тоже самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, — заявил Путин. — Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. 10 самолетов готовых к применению такого типа оружия. Мы уже передали в Белорусь наш эффективный комплекс "Искандер". Он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И с 1 июля заканчиваем строительство хранилище для хранения тактического ядерного оружия на территории Белоруси".



"Здесь нет ничего необычного. Соединенные штаты делают это на протяжении десятилетий. На территории своих союзников они разместили тактическое ядерное оружие — ФРГ, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия, Греция. В Греции сейчас нет, но хранилище есть. И мы договорились", — говорит диктатор. — "И в этом смысле Александр Григорьевич прав. "Мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы на территории своих союзников размещают, учат их экипажи, их летчиков, использовать при необходимости этот вид вооружения". Мы договорились, что мы сделаем тоже самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".

При этом, по словам Путина, само ядерное оружие остается в собственности РФ и под контролем российских военных.

Кроме этого, в ответ на западные поставки современных танков в Украину военный преступник попугал Запад эфемерной танковой мощью России.

Тем временем, в Украине сообщили, кто сделает заявление о начале украинского контрнаступления.



