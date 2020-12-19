Россия активизирует репрессивную политику в Крыму

Прикрываясь необходимостью борьбы с коронавирусом, Россия продолжает заполнять территорию временно оккупированного Крыма оружием. Кроме того, о реальный шагах в вопросе борьбы с COVID-19 и помощи крымчанам речь не идет. Об этом заявила замминстра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время интерактивного диалоге на Совете ООН по правам человека.

Она отметила, что создавая препятствия для оказания международной гуманитарной помощи местному населению Крыма и Донбасса, Россия на постоянной основе осуществляет поставку оружия "гуманитарными конвоями".

При этом, политзаключенные, а также лица с симптомами коронавируса не имеют надлежащей медицинской помощи в Крыму, сообщила Джапарова.

Невзирая на условия Женевской конвенции, Россия не предпринимает никаких шагов для сдерживания пандемии, проводит массовые военные мероприятия, в том числе незаконный призыв, а реальные цифры заболеваемости и смертности скрываются, сообщила замглавы МИД.

Помимо этого РФ жестко ограничила передвижение между оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Это негативно влияет на рождаемость и возможность получения образования, отметила Джапарова.

Во время проведения круглого стола, на котором обсуждалось преследование по политическим и религиозным мотивам на оккупированных территориях, и.о. главы Антитеррористического центра при СБУ Юрий Малашко заявил, что близко 400 человек находятся в следственных изоляторах, причем 260 из них — на востоке Украины и еще 148 в Крыму. Как сообщало издание "Комментарии", в СБУ подсчитали число украинских заключенных на Донбассе и в Крыму

ФОТО: Ліга Новости

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