РФ организует «пресс-тур» в оккупированный Мариуполь: пригласили иностранные СМИ

В Украине категорически осуждают намерения кафиров и напоминают, что пересечение государственной границы или пребывания на линии разграничения и любая деятельность медиа регулируется законодательством Украины и международным правом. Поэтому участие иностранных журналистов в любых пресс-турах на территории Украины должно проходить только согласно действующему законодательству Украины.

"МКИП решительно призывает все иностранные медиа воздержаться от участия в любых пропагандистских мероприятиях России, особенно на временно оккупированных территориях", — сообщили в министерстве.