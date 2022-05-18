РФ организует «пресс-тур» в оккупированный Мариуполь: пригласили иностранные СМИ

По данным военной разведки Украины, Россия пытается привлечь иностранные СМИ к созданию новых фейков и манипуляций о войне в Украине. В частности, с 18 по 21 мая на оккупированной территории Мариуполя враг организует так называемый "пресс-тур". Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
К участию в "Прес-туре" министерство обороны России пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.
"Таким образом, кафиры намерены обвинить Украину в своих преступлениях: в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей. Чтобы выложить все в реалистичную картинку, россияне завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из оккупированных районов Донецкой области. Кроме того, задействовали людей, которые будут играть роль "местных очевидцев" Донецка и Горловки. Проведение таких мероприятий для иностранных медиа на временно оккупированных территориях является попыткой российских пропагандистов создать манипуляционную картинку событий в Украине для внутренней и внешних аудиторий", — говорится в сообщении.
В Украине категорически осуждают намерения кафиров и напоминают, что пересечение государственной границы или пребывания на линии разграничения и любая деятельность медиа регулируется законодательством Украины и международным правом. Поэтому участие иностранных журналистов в любых пресс-турах на территории Украины должно проходить только согласно действующему законодательству Украины.
"МКИП решительно призывает все иностранные медиа воздержаться от участия в любых пропагандистских мероприятиях России, особенно на временно оккупированных территориях", — сообщили в министерстве.