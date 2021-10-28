РФ не может сформулировать, как понимает Минские договоренности: что известно о заседаниях ТКГ

В ходе переговоров представителей Трехсторонней контактной группы, занимающейся урегулированием конфликта в Донбассе, представители российской стороны имеют свой взгляд на выполнение Минских договоренностей. Об этом информируют в социальных сетях представители нашей страны в ТКГ, сообщая о заседании группы в формате видеоконференции, проведенном 27 октября.

С 27 июля 2020 года зафиксировано 744 случая ограничения деятельности СММ ОБСЕ (фото из открытых источников)

По словам украинских представителей, российские коллеги так и не сформулировали свои требования в политической части по заключенным Минским договоренностям. Наша сторона придерживается мнения, что главным в урегулировании является соблюдение позиций руководителей "нормандского формата", а также всего пакета Минских решений. Но именно сейчас россияне еще не определили между кем заключены эти важные решения, поэтому достичь важных договоренностей при обсуждении политической составляющей очень непросто.

Вместе с тем, как отмечено в докладе руководителя Спецмиссии ОБСЕ Яшара Халита Чевика, возникает все больше случаев, когда деятельности представителей миссии мешают российские вооруженные формирования. В частности, это касается свободы поездок, также ставших привычными возможности радиоподавления каналов управления наблюдательных миссий.

С конца июля прошлого года, с этого времени учитываются установленные дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, уже зарегистрировано 744 ограничения деятельности СММ ОБСЕ. В частности, 688 случаев регистрировалось на неподконтрольной украинским властям территории, 71 – на контролируемой нами зоне и 5 случаев в "серой" зоне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ может аннулировать Минские соглашения .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!