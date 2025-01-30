Реакция Украины на территориальные претензии из Румынии

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что она должна быть разделена между другими странами – Россией, Польшей, Венгрией и Румынией. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на территориальные претензии Кэлина Джорджеску.

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

В МИД Украины осудили заявление румынского политика Кэлина Джорджеску относительно сомнений о территориальной целостности Украины. Министерство указывает, что такие высказывания стали проявлением "крайнего неуважения к Украине и украинскому народу".

"Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречащие международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям", — ответили в МИД.

Украинское ведомство считает, что, несмотря на попытки Кэлина Джорджеску демонстрировать себя перед выборами в Румынии, как "независимого" политика, его тезисы тождественны российской пропаганде. Таким образом, Джорджеску расскрыл себя как зависимого от хозяев в Москве.

МИД Украины отметил, что, несмотря на заявления Джорджеску, Украина ценит поддержку Румынии и румынского народа во время полномасштабного вторжения России и надеется на дальнейшее развитие дружественных украинско-румынских отношений.

Напомним, что Кэалина Джорджеску заявил об изменении мира и высказал территориальные претензии на такие украинские территории, такие как, Буковина, Буджак и Марамуреш. Кроме того, румынский политик заявил, что Венгрия может забрать Закарпатье, Польша – Львов, а остальные отойдут России, как Малороссия. По его словам, это "неизбежное" будущее, ведь "Украина – это вымышленное государство".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Румыния не впервые высказывает территориальные претензии. В прошлом году лидер румынской партии AUR Клаудиу Тарзиу призвали аннексировать в Украины Бессарабию, Буковину и Закарпатье.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил забрать часть России.