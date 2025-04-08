logo

BTC/USD

79367.48

ETH/USD

1577.12

LTC/USD

71.49

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Реакция МИД на заявления Спартц об отдаче украинских территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция МИД на заявления Спартц об отдаче украинских территорий

МИД Украины отреагировало на заявления Виктории Спартц.

сегодня, 09:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на скандальные слова конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц. Она выразила непонимание, почему украинские требуют вернуть свои временно оккупированные территории в России.

Реакция МИД на заявления Спартц об отдаче украинских территорий

Виктория Спартц. Фото из открытых источников

Георгий Тихий на платформе X прокомментировал заявления Виктории Спартц о войне в Украине.

"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", — написал Тихий.

Виктория Спартц на митинге выразила сомнение, что Украина сможет отстоять все свои территории в войне с Россией.

"Я просто не понимаю, как они могут быть позиционированы, чтобы потребовать сохранить землю. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", – ответила журналистам Спартц.

Конгрессвумен поддержала президента США Дональда Трампа по переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Спартц, действующий президент США унаследовал войну в Украине от Джо Байдена, который якобы решил затянуть конфликт между Украиной и Россией.

Виктория Спартц – конгрессвумен США украинского происхождения, которая родилась в Черниговской области и эмигрировала в США в 2000 году. Сначала она активно поддерживала Украину во время российского вторжения. Однако со временем ее позиция изменилась. В 2022 году она выразила обеспокоенность по поводу украинского руководства, в частности Андрея Ермака, и намекнула на возможные связи некоторых чиновников с Москвой. В 2024 году она выступила против пакета помощи Украине, считая, что США должны сосредоточиться на собственной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктория Спартц критиковала Владимира Зеленского за недостаточную мобилизацию в Украине для победы в войне.

Также "Комментарии" писали, что Спартц назвала Зеленского "изменником".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости