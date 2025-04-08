Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на скандальные слова конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц. Она выразила непонимание, почему украинские требуют вернуть свои временно оккупированные территории в России.

Виктория Спартц. Фото из открытых источников

Георгий Тихий на платформе X прокомментировал заявления Виктории Спартц о войне в Украине.

"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", — написал Тихий.

Виктория Спартц на митинге выразила сомнение, что Украина сможет отстоять все свои территории в войне с Россией.

"Я просто не понимаю, как они могут быть позиционированы, чтобы потребовать сохранить землю. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", – ответила журналистам Спартц.

Конгрессвумен поддержала президента США Дональда Трампа по переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Спартц, действующий президент США унаследовал войну в Украине от Джо Байдена, который якобы решил затянуть конфликт между Украиной и Россией.

Виктория Спартц – конгрессвумен США украинского происхождения, которая родилась в Черниговской области и эмигрировала в США в 2000 году. Сначала она активно поддерживала Украину во время российского вторжения. Однако со временем ее позиция изменилась. В 2022 году она выразила обеспокоенность по поводу украинского руководства, в частности Андрея Ермака, и намекнула на возможные связи некоторых чиновников с Москвой. В 2024 году она выступила против пакета помощи Украине, считая, что США должны сосредоточиться на собственной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктория Спартц критиковала Владимира Зеленского за недостаточную мобилизацию в Украине для победы в войне.

Также "Комментарии" писали, что Спартц назвала Зеленского "изменником".