Раскрыт секрет, почему Путин избегает встречи с Зеленским

Личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским российский правитель Владимир Путин будет избегать, ведь он проигрывает на фоне украинского лидера. С Дональдом Трампом — наоборот, глава Кремля верит в свой успех при разговоре лицом к лицу, поэтому будет добиваться личной встречи. Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, передает портал "Комментарии".

Путин мечтает о встрече с Трампом, а вот Зеленского побаивается. Коллаж "Комментарии"

Глава Кремля надеется выжать из Трампа все, что возможно во время переговорного процесса, поскольку он неплохой вербовщик, считает Яковенко. Кроме того, президенту РФ важна картинка, будто он с Трампом говорит на равных, а не находится в изоляции как правитель страны-оккупанта.

Журналист предполагает, что если Путин все же добьется встречи с Трампом, картинка будет, но сам разговор окажется пустым. Война все равно будет продолжаться.









Портал "Комментарии" уже приводил заявление Путина о том, что якобы война закончится через полтора, в лучшем для Украины случае — через два месяца. Глава Кремля убежден, что Украина якобы и месяца не просуществует, "если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны". То есть, российский правитель надеется, что Запад прекратит военную помощь. Глава Кремля также соврал, что в 2022 году предлагал Зеленскому закончить войну, если ВСУ уйдут из Донецкой и Луганской областей.

Также Путин 28 января выставил Украине множество дополнительных юридических условий относительно мирных переговоров. Эти условия связаны, с, по его мнению, якобы нелегитимностью Зеленского. Украинский президент ответил, что глава Кремля — трус и пытается избежать переговоров о мире под любым предлогом, применяя циничные уловки. Зеленский заявил, что Путин боится сильных лидеров и давления.