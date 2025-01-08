"Рамштайн" под угрозой: соберутся ли еще хоть раз союзники Украины

В Верховной Раде надеются, что 25 заседание союзников Украины в формате "Рамштайн" не будет последним.

«Рамштайн» под угрозой. Фото из открытых источников

"Надеюсь, что это не последняя встреча. На этой встрече речь будет идти о том, чтобы застраховать Украину на будущее и предоставить Украине стабильную военно-техническую помощь в течение следующего года и даже на несколько лет", — заявил Александр Мережко.

Народный депутат подчеркнул, что "нет смысла разрушать то, что уже дает результаты".

"Если говорить о США и Дональде Трампе, то очень надеюсь, что этот формат будет продолжен. По одной простой причине: это очень удобно. К тому же, нет смысла разрушать то, что уже дает результаты и что является достаточно удобным форматом для оказания помощи Украине", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово и окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов ВСУ, но глобально это уже не влияет на контроль города россиянами, пишет военный паблик Deep State. По информации Deep State, россияне уже опрокидывают часть подразделений на участок фронта возле Мирнограда, где они планируют нарастить количество атак. Паблик отмечает, что контроль над Кураховым дает армии РФ много преимуществ для развития наступательных действий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с ним. При этом Трамп сказал, что не намерен встречаться с Путиным до своей инаугурации. "Я не могу вам этого сказать о планах по встрече. Однако я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным делать это до 20 января", — подчеркнул он.