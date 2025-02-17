Путину снова это удалось, Европа в шоке: впишется ли теперь за Украину

Российскому правителю Владимиру Путину в который раз удался старый фокус: перед Мюнхенской конференцией по безопасности он нагнал страху на Европу. Однако времена меняются, и атака дроном по саркофагу Чернобыльской АЭС не отбила у ЕС желания поддерживать Украину. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение, которое высказал основатель Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Методы Путина не новы, но по-прежнему эффективны: Европа напугана. Фото: пресс-служба Кремля

"В прошлом году перед конференцией в Мюнхене Путин убил Навального. Теперь он собирался разгерметизировать Чернобыльский саркофаг. Ничего нового – обычные спецоперации старого кагэбэшника. Это все его методы по продуцированию ужаса, чтобы ставить обычных, нормальных людей в ступор. Мол, полюбите меня, потому что я вас убью неестественным способом", — указал эксперт.

По мнению Шлинчака, методы Путина — "это даже не про психологию, а про психиатрию". Однако, отмечает он, хуже всего — то, что главе Кремля это — продуцировать ужас — удается. В Европе "просто не понимают, как так может действовать человек со здоровой психикой", указывает политолог.

"У них в голове просто не укладывается такое. Потому что Европа, которая жила после Второй мировой с девизом "никогда снова", пропустила тот момент, когда сама дала все стартовые возможности вырастить у себя под носом нацистского монстра", — пишет он.

Эксперта радует, что на уровне представителей правительств европейские политические элиты начинают приходить в себя.

"Болезненно и тяжело. Но начинают. Не все. Но то, что европейцы сейчас в большинстве своем готовы "вписаться" за Украину не только перед РФ, но и перед США, – это хороший сигнал. Главное, чтобы в последний момент не соскочили", — заявил он.

Шлинчак рассказал о любопытной дискуссии off the record на Мюнхенской конференции, которую он, соответственно, не может процитировать.

"Но можно сделать вывод, что Трампу придется умерять пыл, если он хочет видеть в Европе партнера, а не исключительно исполнителя его прихотей. Первый "наскок" не прошел. Поэтому тут будет еще много серий. Подозреваю, что и в вопросе Украины также. Главное – не расслабляться. Сейчас напротив время для максимальной концентрации усилий", — резюмировал эксперт.

Как писал портал "Комментарии", переговоры между США и Россией по завершению войны пока не начались, а Украина и Европа смогут присоединиться к ним на более позднем этапе, рассказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, после старта переговоров между США и Россией к ним на каком-либо этапе будут подключены представители Украины и Европы. Он отметил, что США и Россия должны обеспечить нормальное функционирование посольств в Москве и Вашингтоне для переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.