"Путину плевать на дипломатию": Зеленский констатировал отсутствие перемирия в воздухе

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав об ударах РФ.
Зеленский рассказал об ударах РФ. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский проинформировал президента Финляндии о российских ударах, в частности, по Харьковщине, Черкасщине, Херсонщине, Донбассе, Днепропетровщине, Сумщине и Запорожье.
Украинский президент сообщил, что лидеры обсудили шаги, которые могут помочь Украине. Александр Стубб рассказал Владимиру Зеленскому о своем визите в США и разговоре с Дональдом Трампом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Украине могут провести уже летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.
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