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"Путину плевать на дипломатию": Зеленский констатировал отсутствие перемирия в воздухе

Зеленский провел разговор с финским президентом

30 марта 2025, 23:40
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав об ударах РФ.

"Путину плевать на дипломатию": Зеленский констатировал отсутствие перемирия в воздухе

Зеленский рассказал об ударах РФ. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский проинформировал президента Финляндии о российских ударах, в частности, по Харьковщине, Черкасщине, Херсонщине, Донбассе, Днепропетровщине, Сумщине и Запорожье.

"География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И ежесуточно фактически в ответ на это предложение — российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент сообщил, что лидеры обсудили шаги, которые могут помочь Украине. Александр Стубб рассказал Владимиру Зеленскому о своем визите в США и разговоре с Дональдом Трампом.

"Мы готовы двигаться вместе с Америкой максимально быстро в дипломатии и в нашем взаимодействии. Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты, Европа, все другие наши партнеры, реально желающие мира и гарантированной безопасности, задействуют все необходимые инструменты. Успех дипломатии нужен всем, кроме Путина. Следовательно, на него нужно надавить людей", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Украине могут провести уже летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13716
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