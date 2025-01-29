Путина выводят из изоляции: перед какими вызовами оказался Зеленский

Новый президент США Дональд Трамп меняет риторику Штатов в отношении Кремля, а потому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Зеленский не готов говорить с Путиным. Фото из открытых источников

"Американский лидер заявляет о готовности к переговорам с Путиным, в отличие от Джозефа Байдена, после широкомасштабного вторжения решила изолировать Путина. Такая позиция Байдена способствовала изоляции Путина со стороны европейских лидеров", — рассказал Александр Хара.

По мнению эксперта, сейчас Владимиру Зеленскому нет смысла вступать в переговоры с РФ, однако впоследствии его позиция может измениться под влиянием США.

"Позиция Зеленского сейчас абсолютно верна: нет смысла вести переговоры с Путиным, пока Украина не объединится с американцами, европейцами и другими союзниками. И пока не будут достигнуты четкие договоренности о гарантиях безопасности для Украины, переговоры не будут иметь никакого содержания. Однако, вероятно, следует ожидать определенного влияния со стороны США", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.