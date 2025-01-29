Путина выводят из изоляции: перед какими вызовами оказался Зеленский

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Марьян Ощановский
Новый президент США Дональд Трамп меняет риторику Штатов в отношении Кремля, а потому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.
Зеленский не готов говорить с Путиным. Фото из открытых источников
По мнению эксперта, сейчас Владимиру Зеленскому нет смысла вступать в переговоры с РФ, однако впоследствии его позиция может измениться под влиянием США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.
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