Путин жестко подставил российских олигархов: что произошло

Своим решением продолжать полномасштабную войну против Украины российский диктатор Владимир Путин подтолкнул Евросоюз к более радикальным шагам в отношении самых богатых людей России. Так, в мае ЕС принял ряд санкционных поправок, который усложнили российским олигархам и бизнесменам избежать ограничений. Об этом у себя в X сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Министр отметил, благодаря поправкам физические и юридические лица, которые способствуют избежанию санкций олигархами – сами же сталкиваются с угрозой ограничений.

"ЕС больше не нужно доказывать, что конкретный российский олигарх должен быть подвергнут санкциям, а наоборот, олигархи должны доказать обратное. Это замечательная стратегия, которая демонстрирует реальную силу применения санкций. В то время как новые пакеты санкций доминируют в заголовках СМИ, такие регуляторные изменения могут быть очень эффективными, даже если они менее популярны в СМИ", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Министр призвал другие государства последовать примеру ЕС и принять подобные решения, чтобы предотвратить обход санкций и усилить их соблюдение.

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