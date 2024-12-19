Путин заявил, что готов к разговору с Трампом: глава Кремля намекнул на темы

Президент России Владимир Путин заявил, что не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом за последние четыре года и не знает, когда их встреча может состояться, но выразил готовность к переговорам. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует Укринформ, ссылаясь на трансляцию ежегодной "прямой линии" Путина, которая состоялась сегодня.

Владимир Путин. Фото: УНН

"Что я могу предложить новому президенту Трампу во время нашей встречи? Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, поскольку он сам не озвучивает этого. Я не общался с ним больше четырех лет. Но, конечно, я готов вплоть до такого диалога .

Он также подчеркнул, что если встреча с ДональдомТрампом все-таки состоится, им обязательно будет о чем поговорить.

По сообщениям источников, Дональд Трамп связался с Путиным сразу после объявления о его победе на выборах и в ходе разговора, среди прочего, была обсуждена "ситуация в Украине".

Согласно информации от источников, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонил по телефону Владимиру Путину на следующий день после объявления о своей победе. В ходе разговора, в частности, обсуждались вопросы, касающиеся "ситуации в Украине".

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент России Путин цинично допустил политическое убежище Зеленскому, если тот появится вдруг у РФ "как черт из табакерки". Глава РФ также взял на себя роль прорицателя и заявил, что Зеленский якобы уедет за границу, как некоторые политики и его возьмут на содержание. Также Путин цинично добавил, что Россия могла бы предложить ему политическое убежище, поскольку страна в этом никому не отказывает.