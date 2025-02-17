Путин – воин, а Зеленский – нахлебник: эксперт ошарашил взглядом Трампа на ситуацию в Украине

Европа после Мюнхенской конференции по безопасности находится в определенной растерянности. Часть политиков осознала, что США больше нельзя рассматривать как надежного партнера. Кроме того, из риторики и действий Белого дома относительно войны в Украине напрашивается вывод, что в важных аспектах администрация президента США Дональда Трампа сейчас чувствует "большее родство с Путиным, чем с Зеленским". Об этом заявил главный обозреватель международной политики Financial Times Гидеон Рахман, приведя также мнения собеседников из числа европейских чиновников, передает портал "Комментарии".

Лицемерие нового американского подхода к политике ошарашило Европу - а вот Путину пока хорошо. Коллаж: "Комментарии"

"Трамп явно намерен заключить сделку по Украине с Путиным через головы Зеленского и европейцев. Это может иметь трагические последствия для Украины, которой вскоре может быть предложено смириться с потерей территории без гарантий безопасности на будущее. Альтернативой было бы попытаться продолжать борьбу без американской помощи", — пишет он.

По мнению Рахмана, последствия новой политики США для остальной Европы также тревожны. Путин хочет, чтобы войска НАТО были выведены со всей бывшей советской империи. Европейские чиновники считают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, оставив ЕС уязвимым для российской армии, которая, как предупреждают правительства стран НАТО, готовится к более масштабному конфликту за пределами Украины.

"В важных аспектах администрация Трампа сейчас чувствует большее родство с Путиным, чем с Зеленским. Путин воспринимается как воин, сражающийся за свою страну и консервативные ценности, а Зеленский —- как нахлебник, который дружит в Европе с плохими людьми", — заявил Рахман.

По его мнению, Европа должна быстро готовиться к тому дню, когда гарантии безопасности со стороны США будут окончательно сняты. Для этого им необходимо создать автономную оборонную промышленность и начать разработку общеевропейского пакта о взаимной обороне, пишет обозреватель. На такие перспективы наводит антиевропейская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса в Мюнхене. Рахман отмечает, что выступление американца было скорее оскорбительным, нежели убедительным. Хотя убедить многих Ди Вэнсу удалось, но, возможно, задумывал он что-то другое. Теперь же многие адресаты его речи считают, что сама Америка при Трампе представляет угрозу для Европы, отмечает эксперт.

"Вэнс подорвал идеи свободы, демократии и общих ценностей, которые поддерживали западный альянс в течение 80 лет. В его мире битва за свободу в Европе больше не заключается в сдерживании автократической и агрессивной России, как это было для Гарри Трумэна или Рональда Рейгана. Борьба Вэнса за свободу — это битва за спасение "западной цивилизации", как ее определяют Илон Маск и другие, от двойной угрозы массовой иммиграции и "вируса пробужденного разума", — заключил Рахман.

По его мнению, Вэнс призывает Европу превратиться "в более крупную версию Венгрии Виктора Орбана" — мягкую автократию со слабостью к путинской России. Отмечая "глубокое лицемерие" аргументов Вэнса, обозреватель видит цель его речи в том, чтобы отвлечь внимание от нападок администрации Трампа на демократические институты США и надвигающегося предательства Белым домом Украины.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскрыл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну.

Также сообщалось, что Кремль собрал команду дипломатических "тяжеловесов" для переговоров с США и Украиной.







