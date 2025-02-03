Путин унизил европейских лидеров: что ждет их при Трампе

Российский правитель Владимир Путин сделал очередной комплимент президенту США Дональду Трампу в стиле грубой лести, унизив заодно европейских лидеров. Правящий с 2000 года в РФ Путин заявил, что в Европе уже якобы нет крупных политических фигур, и Трамп будет восприниматься тамошними политиками как "хозяин". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российского пропагандиста Павла Зарубина, который опубликовал запись с Путиным.

Путин троллит европейскх лидеров с намеком, что сам-то он не будет вилять хвостиком перед Трампом. Фото: пресс-служба Кремля

Российский правитель (который когда-то тосковал, что после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем) добавил, что в Европе некого сейчас сравнить с лидерами прошлых лет: Шарлем де Голлем, Жаком Шираком и Франсуа Миттераном во Франции, Вилли Брандтом, Гельмутом Колем и Герхардом Шредером в Германии.

"Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались… Это беда какая-то, мелюзга просто политическая", — заявил Путин.

Кроме того, Путин заявил, что политическим элитам стран ЕС "ментально" больше нравился 46-й президент США Джо Байден. При нем Европа якобы "с удовольствием выполняла любой приказ со стороны Вашингтона".

В то же время, по утверждению главы Кремля, что европейским лидерам якобы "не нравится Трамп", поэтому они с ним "боролись активно, вмешивались в политические жизни, в предвыборный процесс США".

"Потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. Потом Байден ментально им больше нравился, понимаете? Ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо". В том числе в гендерной политике, в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это", — считает диктатор.

По его словам, в скором времени европейские страны "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, наведет там порядок довольно быстро. И все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", — сказал Путин.

Портал "Комментарии" уже приводил заявление Путина о том, что якобы война закончится через полтора, в лучшем для Украины случае — через два месяца. Глава Кремля убежден, что Украина якобы и месяца не просуществует, "если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны". То есть, российский правитель надеется, что Запад прекратит военную помощь. Глава Кремля также соврал, что в 2022 году предлагал Зеленскому закончить войну, если ВСУ уйдут из Донецкой и Луганской областей.

Также Путин 28 января выставил Украине множество дополнительных юридических условий относительно мирных переговоров. Эти условия связаны, с, по его мнению, якобы нелегитимностью Зеленского. Украинский президент ответил, что глава Кремля — трус и пытается избежать переговоров о мире под любым предлогом, применяя циничные уловки. Зеленский заявил, что Путин боится сильных лидеров и давления.



