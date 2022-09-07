logo

BTC/USD

18750.44

ETH/USD

1513.70

LTC/USD

54.17

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: заявление Кулебы
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: заявление Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам-партнерам

сегодня, 12:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам-партнерам с призывом поддержать создание трибунала по делу о преступлении путинской агрессии против украинского государства. Соответственно, заявление главного дипломата Украины появилось в Twitter.                                                                                  

Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: заявление Кулебы

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба обратил внимание партнеров Украины на слова президента России Владимира Путина, публично признавшего, что войну и геноцид украинского народа россияне развязали специально и сознательно.

"Я еще раз призываю все государства: поддержите создание Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Преступление – у всех на виду. Справедливость должна быть достигнута", – заявил Кулеба.

Следует отметить, что Владимир Путин сделал свое скандальное заявление о войне в Украине, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин заявил, что в Москве увидели "потенциальные угрозы", которые начали выходить из Украины и потому было принято сознательное решение – дать "военный ответ".                                                                                                        

Читайте на портале "Комментарии" — в четверг, 8 сентября, в Германии состоится пятая встреча формата "Рамштайн" (Контактная группа по обороне Украины), на которой министры обороны стран НАТО и союзников обсудят дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от этого мероприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил свой прогноз войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1567430285922369537
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!