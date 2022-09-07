Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: заявление Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам-партнерам с призывом поддержать создание трибунала по делу о преступлении путинской агрессии против украинского государства. Соответственно, заявление главного дипломата Украины появилось в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба обратил внимание партнеров Украины на слова президента России Владимира Путина, публично признавшего, что войну и геноцид украинского народа россияне развязали специально и сознательно.

"Я еще раз призываю все государства: поддержите создание Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Преступление – у всех на виду. Справедливость должна быть достигнута", – заявил Кулеба.

Следует отметить, что Владимир Путин сделал свое скандальное заявление о войне в Украине, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин заявил, что в Москве увидели "потенциальные угрозы", которые начали выходить из Украины и потому было принято сознательное решение – дать "военный ответ".

Читайте на портале "Комментарии" — в четверг, 8 сентября, в Германии состоится пятая встреча формата "Рамштайн" (Контактная группа по обороне Украины), на которой министры обороны стран НАТО и союзников обсудят дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от этого мероприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил свой прогноз войны в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!