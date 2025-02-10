Путин такого точно не ждет: Безуглая придумала для Трампа неожиданный ход насчет Украины

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая в соцсетях выдвинула идею, которая на фоне территориальных претензий президента США Дональда Трампа даже не выглядит шуткой. Она предложила Украину на роль нового штата США, передает портал "Комментарии".

Марьяна Безуглая не против, чтобы Украина стала штатом США. Из Белого дома реакции пока не было. Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Геополитическое положение Украины нардеп считает плюсом в подобной сделке — вероятно, в качестве рычага давления или раздражителя для РФ.

"Может нас 52-м штатом? Под боком у России. Deal", — написала Безуглая.

Идея появления американской территории под боком у России пока не получила отклика в Вашингтоне.

Безуглая заговорила об Украине как о 52-м штате США на фоне очередного всплеска обсуждений в СМИ настойчивого интереса Дональда Трампа к Канаде в качестве 51-го штата США. Портал "Комментарии" напоминает, что недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо, не зная, что перед ним стоит включенный микрофон, рассказал, что угроза присоединения Канады к Соединенным Штатам "реальна". Эта ситуация активно обсуждается в западных медиа в последние дни (Безуглая отреагировала на этот ажиотаж саркастическим вопросом: "Чей Крым?").





Трамп согласился с оценкой главы правительства в Оттаве и подтвердил в интервью 9 февраля, что он серьезно относится к присоединению Канады к Соединенным Штатам как нового 51-го штата. Если бы Канада "была 51-м штатом, я бы не возражал", заметил американский лидер. Трамп также пригрозил, что введет пошлины для Канады и Мексики, которые были отложены на месяц после того, как эти две страны согласились выполнить ряд его условий. Американский лидер признал, что Канада сделала ряд шагов для перекрытия границы и прекращения контрабанды наркотиков в США,, но этого "недостаточно".

"Я считаю, что Канаде было бы очень выгодно стать 51-м штатом, потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год на Канаду, и я не позволю этому произойти. Это слишком. Почему мы платим 200 миллиардов долларов в год, по сути, в форме гранта Канаде?" — спросил Трамп, имея в виду торговый баланс между странами, где на самом деле профицит Канады в 2024 году составил 63 миллиардов долларов.





Также "Комментарии" писали о результатах опроса, сколько канадцев хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Об исследованиях на тему того, сколько украинцев хотели бы видеть свою страну 52-м штатом США, порталу "Комментарии" неизвестно.