Российский правитель Владимир Путин, похоже, четвертый год подряд отказался от крещенских купаний в проруби. А раньше его бултыхание в проруби российская пропаганда всегда выпячивала и выдавала за признак богатырского здоровья. Об этом 20 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание "Агентство".

Путин окунулся в прорубь, но всплыло невероятное: этого не происходило уже несколько лет. Фото: росСМИ

В последний раз Кремль хвастался фото и видео крещенских купаний с участием Путина в 2021 году. Таким образом, последнее событие "Путин в проруби" документально зафиксировано четыре года назад. В 2022-м сообщалось, что он отказался от традиции в условиях пандемии коронавируса якобы по рекомендации РПЦ.

В 2023 и 2024 годах Путин, как утверждал его спикер Дмитрий Песков (а он никогда не врет), якобы снова окунался в прорубь, но никаких фото и видео не публиковалось. Однако в этом году, обратили внимание журналисты, сообщений о купании правителя РФ не было ни на сайте Кремля, ни от Пескова. В воскресенье Кремль сообщил лишь о разговоре Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.





Отмечается, что фото и видео окунания Путина в прорубь на Крещение стали публиковать в 2018 году, за два месяца до президентских выборов, видимо, чтобы подчеркнуть хорошее состояние его здоровья. Пресс-секретарь Путина утверждал тогда что глава Кремля якобы принимает участие в крещенских купаниях каждый год "на протяжении многих лет".





На следующий год после своего предпоследнего "переизбрания" Путин тоже плавал в проруби, но об этом лишь устно доложил Песков. В 2020 году Путин тоже отказался от купаний. Тогда пропаганда быстро переобулась и представила уже отказ в качестве доказательства хорошего здоровья диктатора. Утверждалось, что Путин не стал окунаться из-за слишком теплой погоды и отсутствия льда и снега.





В последние годы в СМИ часто появляется информация о растущих проблемах со здоровьем у 72-летнего Путина, которого теперь будто бы обслуживают десятки врачей. Согласно ряду конспирологических теорий, главу Кремля часто заменяют двойники. А одна из теорий гласит, что российский правитель будто бы уже умер, и остались только двойники.