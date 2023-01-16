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Путин снова поговорил с Эрдоганом: что известно

Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

сегодня, 17:22
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Автор:

Лиля Воробьева

16 января глава Кремля провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс- службу Кремля .

Путин снова поговорил с Эрдоганом: что известно

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении россиян говорится, что стороны поговорили об инициативе Турции и с учетом переговоров омбудсменов Украины и России вопросы обмена пленными, в первую очередь, ранеными.

Во время переговоров глава Кремля Путин посетовал Эрдогану, что украинская сторона не приняла на время православного Рождества "прекратить огонь".

Кроме того, Эрдоган и Путин рассмотрели ход реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия, удобрений из России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин изменяет фундаментальные аспекты войны. Американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что Россия, вероятно, готовит ряд действий, чтобы в течение следующих шести месяцев вернуть инициативу в войне против Украины и положить конец нынешнему ряду операционных успехов Украины. В институте заявили, что заметно сразу несколько таких новых подходов, которые, вероятно, преследуют цель поддержать решительные действия России в следующие шесть месяцев: Кремль усиливает кратко- и долгосрочные усилия для наращивания сил. Армия РФ сохраняет мобилизованный персонал для будущего использования – раньше они на скорую отправляли неподготовленных бойцов на фронт. Всеми силами страна-агрессорка пытается восстановить свою оборонно-промышленную базу.



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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/70359
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