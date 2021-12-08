Путин рассказал о предложениях Байдена по Украине: что предлагают в США

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным высказал предложение о создании специальной структуры, где бы обсуждались вопросы безопасности. В том числе и касающиеся нашей страны и Альянса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию, которая была озвучена во время пресс-конференции российского президента.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В частности, Владимир Путин сообщил, что стороны договорились о создании специальной структуры, которая будет заниматься вопросами безопасности.

По его словам, эта идея вышла от американского лидера, и он с ней согласился. Уже скоро будут сформулированы их собственные предложения и соображения по этой важной проблеме, вместе с тем, как бы мы это не изложили, обсуждать содержание еще рано.

Глава России подчеркнул, что именно этим вопросом очень интересуются все, без исключения, представители общества.

По его словам, это будет сделано и также обнародовано наиболее публично.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин ответил, собирается ли Россия нападать на Украину . По словам главы РФ, этот вопрос провокационный. Его страна реализует аспекты миролюбивой внешней политики, но также имеет право позаботиться о своей безопасности. В частности, и во времени среднесрочной и более отдаленной перспективы. И это вопрос для обсуждения со всеми нашими партнерами. Также Путин добавил, что по опыту размещения системы ПРО в Польше и на территории Румынии, у него есть все основания полагать, что такой процесс будет аналогичным и тогда, когда Украина вступит в Альянс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!