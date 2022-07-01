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Путин посетовал, что Запад подталкивает Россию к "объединению" с Беларусью: подробности

Путин заявил, что Запад своим давлением вроде бы подталкивает его страну к объединению

сегодня, 18:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Российский президент Путин в очередной раз пожаловался на Запад. И заявил, что цивилизованный мир вроде бы подталкивает Россию к объединению с Беларусью. Именно так Путин называет давление на самопровозглашенного президента Лукашенко. Об этом сообщает "российская служба BBC".

Путин посетовал, что Запад подталкивает Россию к "объединению" с Беларусью: подробности

Владимир Путин (фото из открытых источников)

 Путин сказал, что этот вопрос они с Лукашенко подробно обсудили во время своей встречи, 25 июня.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы", – сказал Путин, но так и не объяснил о каких ускорениях идет речь.

Кроме того, Путин рассказал, что они с Лукашенко договорились экспортировать белорусские товары, чтобы они попали на другие рынки, через российский портовый терминал в Балтике.

 Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин рассказал, как отреагирует Россия на войска НАТО в соседних странах. Глава Кремля Владимир Путин 29 июня рассказал для российской прессы, какая россия отреагирует на войска НАТО в соседних странах Швеции и Финляндии после того, как они присоединятся к военному альянсу. Комментарии Путина прозвучали после того, как член НАТО Турция сняла свое вето по поводу заявки Финляндии и Швеции на присоединение и подписала с ними меморандум. Путин добавил, что цели "специальной военной операции" в Украине остаются неизменными, ее целью является "освобождение" Донбасса на востоке Украины и создание условий для обеспечения безопасности России. По его словам, российские войска продвинулись в Украину и военное вмешательство происходит по плану, поэтому нет необходимости устанавливать конечный срок завершения кампании.



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Источник: https://t.me/bbcrussian/30980?fbclid=IwAR18_bW61hb1qPvH4c6fAJLMYYIkakb6nwVMiU3L5wPjYPq53pjmQnTPvxU
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