Путин поручил принимать оплату за газ в рублях: что значит такой шаг Кремля

Глава Кремля Владимир Путин поручил брать деньги за поставленный газ для "недружественных стран" только в рублях. Об этом сообщает российское агентство ТАСС , пишут "Комментарии".

Путин пытается спасти рубль (фото из открытых источников)

Президент РФ заявил, что все потребители должны иметь возможность платить за российский газ в рублях. При этом он подчеркнул, что Россия и дальше будет поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, прописанными в контрактах.

Украинский политик Ярослав Железняк заявил, что таким образом Путин решил шантажировать Европу газом и попытаться пополнить запасы валюты в стране, а еще поддержать курс рубля, который в последнее время упал до исторического минимума.

"Путин требует от "Газпрома" перевести оплату всех газовых контрактов в рубли. Это напрямую коснется европейских стран. Центробанк РФ должен в течение недели прописать процедуру, по которой импортеры смогут покупать рубли в России для оплаты поставок. Агрессор решил шантажировать Европу газом и попытаться пополнить запасы валюты в стране и поддержать курс рубля, который в последнее время пробивает дно. Ну, очередной показательный жест, что в РФ в ход могут идти любые инструменты давления. Так что дал еще один весомый аргумент Европе таки отказаться от российского газа",- заявил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что, почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора. Против агрессора ввели вводить санкции, также многие компании прекратили свой бизнес в России. Производители, бренды, поставщики, инвесторы продолжают выходить из российского рынка. Все больше политических лидеров высказываются о введении эмбарго на энергоносители России, в частности, заявил Олаф Шольц. Впрочем, некоторые компании еще продолжают продажу своего товара в России.

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