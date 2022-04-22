Путин попал в ловушку, которую сам и создал: на какой шаг он может решиться и означают заявления Джонсона

Пока российский диктатор блефует по поводу применения ядерного оружия и проводит демонстрационные испытания межконтинентальных ракет, а также приказы уничтожения украинских городов и совершения военных преступлений в Украине, Европа уже начинает осознавать неотвратимость эскалации конфликта с РФ. Такое мнение высказал оппозиционер Гарри Каспаров в прямом эфире канала "Украина 24".



Иллюстративное фото из открытых источников

21 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания нанесет удар по россии, если глава Кремля прикажет нажать на ядерную кнопку или применить в Украине оружие массового поражения. К таким действиям страна прибегнет без консультаций с другими членами НАТО.

Все это время Путин блефовал и испытывал Запад, нарушая все новые границы, производя войны на Ближнем Востоке, проводя оккупацию территорий Украины, аннексию Крыма, начав полномасштабную войну против нашего государства. Диктатор смотрел на реакции ЕС и НАТО. Многие годы он угрожает "газовым" шантажом Европе, ядерным взрывом — НАТО.

Путин сам себя загнал в тупик и попал в ловушку, поэтому ему нужно либо демонстрировать угрозу, которая пугала НАТО и о которой он грозится, либо демонстрировать свое бессилие. Под угрозой рассматривается нападение на конвой НАТО, везущее вооружение для Украины или применение ядерного или химического оружия массового поражения в Украине.



Ведь НАТО, по мнению Путина, боится прямого конфликта с РФ, оно демонстрировало нежелание втягиваться в войну, однако пока другая ситуация.

На фоне выступления Джонсона Гарри Каспаров считает, что шанс избежать эскалации конфликта, если Путин ее захочет, у НАТО нет, хотя они делали все, что могли.

"Запад, если не перешел красную линию, готов перейти к прекращению демонстрации страха перед эскалацией войны. На Западе близки к пониманию того, что только военная победа Украины может остановить Путина. Эта война — это поворотный пункт в истории и она должна завершиться полным разгромом путинских войск в Украине", — подчеркнул он.

Политолог Юрий Романченко подчеркнул, что Европа и НАТО действительно изменили риторику по Украине, в частности, поставки ей оружия. А это уже очень значительный успех наших политиков и дипломатов. Да и Запад понимает нашу роль в этой войне имперализма против демократии и мира, о чем заявил Байден в речи.



"Зеленский фактически реализовал военный союз Украины и НАТО. Перед самым обострением мы стали вторым по количеству пользователей Javelin. Кроме того, у Украины второе после США количество антибатарейных радаров ANTPQ. Вчера Байден объявил новый пакет помощи Украине. О готовности придать тяжелую артиллерию заявили уже несколько стран. Этот шлюз открылся. Интеграция с США и НАТО в целом по военным технологиям — это самый большой скачок на Запад за 30 лет. Главное – это очень конкретный и измеримый процесс", — добавил.

Как сообщал портал, означающий испытание межконтинентальной ракеты в РФ и какую цель преследует Кремль.

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