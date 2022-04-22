Путин попал в ловушку, которую сам и создал: на какой шаг он может решиться и означают заявления Джонсона

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Козлова Альбіна
Пока российский диктатор блефует по поводу применения ядерного оружия и проводит демонстрационные испытания межконтинентальных ракет, а также приказы уничтожения украинских городов и совершения военных преступлений в Украине, Европа уже начинает осознавать неотвратимость эскалации конфликта с РФ. Такое мнение высказал оппозиционер Гарри Каспаров в прямом эфире канала "Украина 24".
Иллюстративное фото из открытых источников
21 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания нанесет удар по россии, если глава Кремля прикажет нажать на ядерную кнопку или применить в Украине оружие массового поражения. К таким действиям страна прибегнет без консультаций с другими членами НАТО.
Все это время Путин блефовал и испытывал Запад, нарушая все новые границы, производя войны на Ближнем Востоке, проводя оккупацию территорий Украины, аннексию Крыма, начав полномасштабную войну против нашего государства. Диктатор смотрел на реакции ЕС и НАТО. Многие годы он угрожает "газовым" шантажом Европе, ядерным взрывом — НАТО.
Путин сам себя загнал в тупик и попал в ловушку, поэтому ему нужно либо демонстрировать угрозу, которая пугала НАТО и о которой он грозится, либо демонстрировать свое бессилие. Под угрозой рассматривается нападение на конвой НАТО, везущее вооружение для Украины или применение ядерного или химического оружия массового поражения в Украине.
Ведь НАТО, по мнению Путина, боится прямого конфликта с РФ, оно демонстрировало нежелание втягиваться в войну, однако пока другая ситуация.
На фоне выступления Джонсона Гарри Каспаров считает, что шанс избежать эскалации конфликта, если Путин ее захочет, у НАТО нет, хотя они делали все, что могли.
Политолог Юрий Романченко подчеркнул, что Европа и НАТО действительно изменили риторику по Украине, в частности, поставки ей оружия. А это уже очень значительный успех наших политиков и дипломатов. Да и Запад понимает нашу роль в этой войне имперализма против демократии и мира, о чем заявил Байден в речи.
Как сообщал портал, означающий испытание межконтинентальной ракеты в РФ и какую цель преследует Кремль.
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