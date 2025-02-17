Путин переиграет Украину, как в Стамбуле: чего нельзя делать Зеленскому

Российский правитель Владимир Путин не только собирает сильную российскую делегацию на переговоры по окончанию войны Украине. Он может попробовать влиять и на состав украинской делегации, чтобы заранее ослабить ее. Такое мнение выразил украинский политолог Виктор Небоженко, передает портал "Комментарии".

Путин может обыграть Зеленского на переговорах, предупреждает Небоженко. Коллаж: "Комментарии"

"Вероятно, скоро начнутся публичные или официальные переговоры между Киевом и Москвой о прекращении огня и перемирии. Сейчас активно обсуждаются возможные участники переговорного процесса со стороны Кремля. Но у Путина есть и другой скрытый интерес, кроме качества свой делегации на переговорах с Украиной", — пишет эксперт.

Небоженко указал, что первая задача Кремля, действительно, в том, чтобы обеспечить себе приоритет и преимущество российских требований над интересами Украины в обсуждаемых документах о перемирии. Вторая цель Кремля — попытаться повторить "удачный стамбульский сценарий".

"Задача ФСБ России, Путина — сделать так, чтобы со стороны Украины, в формирующейся группе по переговорам с Россией, попали свои "помощники", которые будут уговаривать Зеленского уступить Путину по конкретным вопросам или выбрать неудачный для Украины вариант документа о перемирии, как это было в Стамбуле", — предупреждает он.

Политолог называет переговоры в Стамбуле "стамбульским предательством". Он считает, что если кто-нибудь из участников переговоров Украины с Россией в 2022 году попадет в команду президента Украины Владимира Зеленского на встречи с Путиным, то Кремль, вероятно, сможет больше контролировать мирные переговоры и, конечном счете, переиграет Украину.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскрыл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну.

Также сообщалось, что Кремль собрал команду дипломатических "тяжеловесов" для переговоров с США и Украиной.







