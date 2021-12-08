Путин ответил, собирается ли Россия нападать на Украину: подробности

Глава Кремля Владимир Путин подчеркнул, что считает провокацией вопрос о возможном вторжении на территорию Украины. Как он сказал, Россия придерживается миролюбивой внешней политики, но вместе с тем должна постоянно заботиться о своей безопасности.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

По словам главы РФ, этот вопрос провокационный. Его страна реализует аспекты миролюбивой внешней политики, но также имеет право позаботиться о своей безопасности. В частности, и во времени среднесрочной и более отдаленной перспективы. И это вопрос для обсуждения со всеми нашими партнерами.

Также Путин добавил, что по опыту размещения системы ПРО в Польше и на территории Румынии, у него есть все основания полагать, что такой процесс будет аналогичным и тогда, когда Украина вступит в Альянс.

Он отметил, что их не может не беспокоить близкая перспектива вступления Украины в состав Альянса. Ведь за этим будет следовать размещение на соседней территории определенного военного контингента, военных баз и угрожающего россиянам оружия. Именно по такому объему достаточно дать исчерпывающий ответ на сегодняшний день, — резюмировал Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше жестко отреагировали на переговоры Байдена и Путина . Польское министерство иностранных дел не отмечает действенные достижения от переговоров глав Америки и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Власти официальной Варшавы придерживаются мнения, что возобновление диалога между такими крупными странами очень важно, но переход к реальным действиям по безопасности Европы и Украины является более весомым. По этой причине польские власти будут работать в направлении укрепления собственной обороноспособности.

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