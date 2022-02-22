Путин открыл ящик Пандоры: политологи рассказали, каким может быть ответ Украины на признание ЛДНР

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает независимость ЛДНР на востоке Украины. Политические обозреватели прокомментировали такие действия России и добавили, что логика Кремля в целом ясна.



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Политтехнолог Олег Постернак говорит, что президенту нельзя спешить с реакцией на признание независимости Россией самопровозглашенных псевдореспублик.



"Перевод СНБО Украины в режим 24/7 – правильное действие. Думаю, Зеленскому важно сейчас не спешить в реакции. Она должна быть максимально рациональной и адекватной", — написал эксперт.

По его мнению, действия президента могут быть таковыми. Сначала нужно объявить военное состояние минимум в двух областях – Донецкой и Луганской. Во-вторых, наверняка произойдет разрыв всех дипломатических отношений с РФ. В-третьих, власти должны констатировать невозможность выполнения Украиной Минского комплекса мероприятий 2015 года, потому что тот потерял актуальность.

Соучредитель Института будущего и политолог Юрий Романенко говорит, что логика действий Путина понятна – он будет действовать через ОРДЛО. Сейчас он снова "поднимает ставки и показывает, что не боится эскалации и санкций".

Также он отметил, что в кратчайшие сроки нужно проводить реформу безопасности и очистку всех правоохранительных органов от российских агентов влияния, реформу энергетического сектора, увеличить добычу газа и угля, полностью пересмотреть импорт нефтепродуктов и ядерного топлива, поскольку угроза морским коммуникациям остается.

По мнению Юрия Романенко, следует провести быстрые консультации со странами Восточной и Центральной Европы по поводу взаимопомощи.

"Очевидно, что все они под угрозой уничтожения Россией. Особенно страны Балтии. Поэтому необходимо сфокусировать это понимание на ускоренное перевооружение Украины, используя их возможности и мотивации. Стратегический союз с Польшей и Великобританией должен получить институциональное развитие в кратчайшие сроки. Польша превращается в наш стратегический тыл, поэтому отношения с ней нуждаются в соответствующих договоренностях", — пишет он.

Эксперт подчеркнул, что угроза со стороны России — фактор определяющий, долгосрочный и всеобъемлющий все уровни жизни и провел параллель с сериалом "Игра престолов", назвав Украину "ночным дозором" цивилизации. Политолог добавил, что 21 февраля "все республики бывшего СССР получили четкий сигнал, что они находятся под неизбежной угрозой вторжения со стороны России".

Как сообщал портал "Комментарии", заявления российского ФСБ о том, что украинская сторона вроде бы обстреляла территории России и в результате этого подорван пограничный пункт в Ростовской области уже прокомментировали украинские политические обозреватели на своих страницах в соцсетях.

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