Путин очень хочет "перемирия": в МИД отреагировали на ночной удар РФ по Киеву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские войска нанесли очередные удары по украинским городам. В результате чего погибли люди и пострадали несколько детей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
В ночь на 7 мая российские войска снова атаковали Киев.
В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще несколько — получили ранения, среди них четверо детей с ожогами.
Под обстрелы также попали Запорожье и другие регионы Украины. Атака стала ответом Кремля на мирную инициативу о прекращении огня.
Топ-дипломат Украины подчеркнул, что такое поведение путинского режима ярко демонстрирует его истинную суть – Россия сегодня – это не "освободитель", как пытаются поджать российские пропагандисты, а государство, совершающее военные преступления.
Читайте также на портале "Комментарии" — утром 7 мая в ГСЧС сообщили, что в результате атаки российских войск на Киев два человека погибли, 5 пострадали, из них – 4 ребенка.
Также издание "Комментарии" сообщало – война может прекратиться в любой момент: перед каким выбором оказался Путин.
Новости