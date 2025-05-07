Путин очень хочет "перемирия": в МИД отреагировали на ночной удар РФ по Киеву

Российские войска нанесли очередные удары по украинским городам. В результате чего погибли люди и пострадали несколько детей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ночь на 7 мая российские войска снова атаковали Киев.

В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще несколько — получили ранения, среди них четверо детей с ожогами.

Под обстрелы также попали Запорожье и другие регионы Украины. Атака стала ответом Кремля на мирную инициативу о прекращении огня.

"Путин отвечает такими жестокими ударами на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше. Он сознательно насмехается над мирными усилиями США", — сказал глава МИД Андрей Сибига.

Топ-дипломат Украины подчеркнул, что такое поведение путинского режима ярко демонстрирует его истинную суть – Россия сегодня – это не "освободитель", как пытаются поджать российские пропагандисты, а государство, совершающее военные преступления.

"Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской Россией является неприемлемым. Это не "освободители", а военные преступники", — высказался Андрей Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 7 мая в ГСЧС сообщили, что в результате атаки российских войск на Киев два человека погибли, 5 пострадали, из них – 4 ребенка.

"Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах", – говорится в сообщении ГСЧС.

Также издание "Комментарии" сообщало – война может прекратиться в любой момент: перед каким выбором оказался Путин.



