Путин надеется на истощение ВСУ и прекращение поддержки Украины Западом, - ISW

Владимир Путин убежден, что Россия способна преодолеть решительность Киева и поддержку Запада, полагая, что его страна побеждает в этой войне. Потому западные политики должны продолжать поддерживать Украину и обеспечить поражение России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: РБК-Украина

Аналитики отмечают, что Путин вряд ли согласится на компромисс, если вооруженные силы Украины не нанесут России серьезных поражений на поле боя, не продемонстрируют свою способность остановить агрессию и заставить его признать невозможность победы силовым путем.

В ISW также напомнили, что во время "Прямой линии" 19 декабря Путин заявил о высокой боеготовности российских войск и утверждал, что оборонно-промышленная база России обеспечивает армию всем необходимым. Он также подчеркнул, что ситуация на фронте вроде бы меняется в пользу России, и войска якобы продвигаются по всей линии фронта.

Однако, несмотря на риторику Путина, темпы продвижения российских войск на курском направлении и Украине в последнее время значительно снизились. Согласно оценкам ISW, в ноябре 2024 года российские войска продвигались примерно на 27,96 квадратных километров в день, а в период с 1 по 18 декабря — всего на 17,1 квадратных километров в день.

В ISW считают, что Путин придерживается стратегии постепенного продвижения, которая предусматривает медленный захват территорий, что остановит возможность Украины проводить значимые контрнаступательные операции и позволит России выиграть войну из-за истощения ВСУ.

Аналитики Института убеждены, что этот подход основан на предположениях, что Россия сможет выдержать санкции и постепенное сокращение помощи от Запада, что в результате приведет к отказу от поддержки Украины.

"Западные политики могут опровергнуть эти предположения и заставить Путина сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для США, Украины и Европы. Такая позиция позволит продолжать помощь Украине и обеспечить серьезное поражение России на поле боя", — отмечается в отчете ISW.

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