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Путин на заседании ОДКБ забыл, как зовут президента Казахстана (ВИДЕО)

Никто не отреагировал на ошибку Путина

сегодня, 17:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава России Владимир Путин иначе назвал, озвучив не то имя, высшее должностное лицо республики Казахстан Касим-Жомарта Токаева, когда делал свой комментарий по ситуации в стране.

Путин на заседании ОДКБ забыл, как зовут президента Казахстана (ВИДЕО)

Глава Кремля (фото из открытых источников)

Это имело место, когда проходило онлайн-собрание стран-членов ОДКБ.

Российский президент, информируя коллег по Организации Договора о коллективной безопасности, назвал казахстанского главу, нуждавшегося в помощи этого органа, Кемелем Жомартовичем Токаевым.

Важно, что такое имя Кемель Токаев – носил уже усопший отец нынешнего главы Казахстана, который был писателем.

На фрагментах видеоролика российский президент быстро произнес эту фразу, чтобы участники собрания не заметили, что он ошибся, называя имя президента этой страны.

Вместе с тем ни сам глава Казахстана, ни другие их коллеги, представлявшие здесь свои страны, никак ни поправили Путина.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сделал заявление о протестах в Казахстане. Путин заявил, что ситуация в Казахстане — акт агрессии, "на это нужно было реагировать немедленно". Президент России Владимир Путин считает, что над Казахстаном нависла угроза утери государственности. В стране применялись майданные технологии. Путин заявил, что произошедшее в Казахстане должно было получить молниеносную реакцию властей, действовать нужно было очень оперативно. Он выразил уверенность, что через некоторое время ситуация в Казахстане снова будет стабильной. Протестующих Путин назвал боевиками, захватившими критически важные объекты инфраструктуры, но их уже вытеснили.



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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2022-god/yanvar-2022-putin-zabuv-imya-prezidenta-kazahstanu
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