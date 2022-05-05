Путин извинился перед премьером Израиля из-за скандала, в который попал Лавров

Президент России Владимир Путин попросил прощения у премьер-министра Израиля Нафтали Беннета по поводу скандальных заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова о "еврейской крови" Гитлера и его словах, где он обвиняет евреев в антисемитизме. Об этом информирует The Jerusalem Post .

Путин принес извинения за заявления Лаврова (фото из открытых источников)

Глава Кремля извинился перед Беннетом по поводу скандальных выражений Лаврова, во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля. Он был проведен в разгар дипломатического кризиса, спровоцированного действиями российского главы МИД.

Канцелярия Беннета и пресс-служба в Кремле отмечают, что представители обеих сторон отмечают "особое значение" 9 мая, когда в России и Израиле празднуют победу Европы и РФ над немецким нацизмом.

"Президент России напомнил, что из 6 миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, уничтоженных нацистами во время карательных операций, 40% были гражданами СССР, и попросил передать пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле. Нафтали Беннет,со своей стороны, отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом", – говорится в обнародованной информации Кремля.

"Премьер-министр принял извинения президента Путина за высказывание Лаврова и поблагодарил его за разъяснение своего отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – именно это отметили представители канцелярии Беннета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о шокирующих заявлениях Лаврова . В последнее время глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью иноСМИ выдал ряд абсолютно безумных заявлений. О "нацистах" в Украине; о том, что Россия якобы не требует от президента Украины Владимира Зеленского сдаться, но оккупанты хотят, чтобы тот приказал "прекратить сопротивление"; о том, что россияне своим вторжением в Украину хотят "освободить мир от западного гнета". А потом еще и жестко, некстати "прошелся" по вопросам еврейской нации... Почему Лавров делает подобные сумасшедшие заявления? Что случилось с российской дипломатией в принципе?

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