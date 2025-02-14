Если Украину в ближайшее время не возьмут в НАТО, стране для обеспечения безопасности требуется не уменьшать Силы обороны, а увеличивать. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Зеленский хочет или в НАТО, или увеличить ВСУ хотя бы в полтора раза. Фото: Офис президента

Зеленский сказал, что численность ВСУ должна составлять 1,5 миллиона военных.

Кроме того, украинский лидер высказался и о контингенте сил, который должен обеспечивать мир и неприкосновенность буферной зоны после того, как мир с Россией будет заключен. Ранее Зеленский отмечал, что здесь понадобится до 200 тыс. военных из Европы, и что такой проект невозможен без непосредственного участия США. Теперь президент допустил, что ВСУ могут справиться и без посторонней помощи — но есть условие.

"Мы готовы на контингент, состоящий даже исключительно из украинцев. Вопросы в оснащении. То есть, если у нас 150-160 самолетов F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чего нам команды США или европейских (стран)… Если вопрос в гражданстве (солдат) — он не стоит, США нужны как союзник", — заявил президент Украины во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

Он напомнил, что союзники поддерживают Украину политически.

"Если мы говорим о контингенте — у меня есть карта, там написано: иностранцев 110 тысяч. Желательно, чтобы эти наши партнеры, которые на море профи (Британия, нордические страны — ред.), если они профи, желательно, чтобы они были в море", — сказал Зеленский.

Портал "Комментарии" напоминает, что одно из требований российского правителя Владимира Путина для прекращения войны — сокращение военной помощи Украине и значительное уменьшение численности ВСУ. Требование превратить украинскую армию в "декоративную" выдвигается давно, звучала даже цифра ограничения в 50 тыс. военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться во время переговоров Украины, России и стран Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель посла президента Дональда Трампа в Украине Джон Коул, сообщает "Reuters". Однако при этом и президент США Дональд Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет сделали однозначные заявления о том, что присоединение Украины к Альянсу в ближайшие сроки не входит в планы США.



