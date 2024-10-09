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Протесты на польской границе: что известно

В Госпогранслужбе рассказали, начались ли уже обещанные протесты

сегодня, 12:48
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Недилько Ксения

Обещанная блокировка движения грузовых транспортных средств на польской границе, анонсированная 8 октября, еще не началась. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует портал "Комментарии".

Протесты на польской границе: что известно

Протесты в Польше. Фото из открытых источников

Пограничник подчеркнул, что ситуацию пытаются держать под контролем и надеются, что блокировки все же не будет.

"Мы ожидаем и желаем, чтобы этого не произошло. Министерство иностранных дел и наши дипучреждения в Польше постоянно держат эту ситуацию на контроле", — отметил Демченко.                                                  

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                                     

Митинг на границе: польские фермеры заблокируют пункт пропуска "Медика"

С 8 октября польские фермеры начали масштабный митинг , который продлится до 31 декабря, в виде блокировки движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Медика" на границе с Украиной. Об этом сообщает Львовская таможня.

Протест организован с целью привлечь внимание к проблемам аграрного сектора и попытки повлиять на правительственные решения, влияющие на их бизнес.

Акция протеста предусматривает полное перекрытие движения грузовиков, что может оказать существенное влияние на логистические маршруты и экономические связи между Польшей и Украиной. “С 8 октября по 31 декабря 2024 г. планируется очередная акция протеста польских фермеров в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика", — говорится в сообщении таможни.



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