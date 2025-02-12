Процесс запущен: каковы реальные перспективы мирных переговоров

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Марьян Ощановский
События в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко.
Мирные переговоры начались. Фото из открытых источников
По словам политолога, главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост — это согласование и публичное оглашение даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США и, возможно, при участии ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.
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