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Процесс запущен: каковы реальные перспективы мирных переговоров

Пока крайне мало конкретики относительно дальнейших перспектив мирных переговоров

12 февраля 2025, 21:37
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Марьян Ощановский

События в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко.

Процесс запущен: каковы реальные перспективы мирных переговоров

Мирные переговоры начались. Фото из открытых источников

"Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп женится на Путине и заставит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и особенно с Трампом завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят, не значит, что именно так и будет", — написал Владимир Фесенко.

По словам политолога, главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост — это согласование и публичное оглашение даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США и, возможно, при участии ЕС.

"Если в ближайшее время (возможно, после Мюнхена или до конца февраля) у нас будет конкретная информация о начале рабочих мирных переговоров, вот тогда точно можно будет сказать, что переговорный процесс вышел на качественно новый уровень. В противном случае это будет означать, что в позиции России ничего не поменялось. Просто Путин начал психологически обрабатывать Трампа, но не намерен идти на компромиссный вариант завершения войны, как хотят в команде Трампа", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.



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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02GAKjuPwU6T7Q4JPCigmaxRkzcdpEPMWUCwaNQAFGnpHsabeCET81pS68tpqqhbMKl
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