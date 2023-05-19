Приспешник России прибыл на знаковый международный форум

Башар Асад прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, где членство Сирии было приостановлено из-за начала гражданской войны в 2012 году. Об этом сообщают "Комментарии". В Джидде Асад проведет ряд двусторонних встреч.

Башар Асад снова на коне

Большинство арабских стран выступили против Башара Асада, обвиняемого в военных преступлениях, в частности применении химического оружия против своего же народа. Из-за этого членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено. Но из-за победы в гражданской войне, которую Асад одержал при содействии России и Ирана, а также из-за сближения в последнее время Саудовской Аравии и Ирана, членство Сирии в ЛАГ возобновлено. К тому же это сближение открывает возможности для инвестирования богатых арабских государств в Сирию.

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Считается, что за нормализацией отношений между саудидами и Ираном стоит китайская дипломатия.

Единственным региональным противником легализации асадовской Сирии выступал Катар, но и он не против возвращения страны в ЛАГ.

Также против возвращения Асада в круг признанных политиков выступают США, последовательные противники режима Башара Асада во время гражданской войны в Сирии.

Между тем, глава Минобороны Британии хочет стать следующим генсеком НАТО.

Медведев высказался о мирных переговорах между Украиной и Россией.

А сейм Литвы обсуждает изменение названия для России. Комитет будущего в Сейме Литвы начал дискуссию о возможном переименовании названия Россия или Российская Федерация в литовском языке. Руководитель комитета Раймундас Лопата заявил, что его страна называет Россию Россией, потому что они так сами себя называют, однако с учетом исторического контекста Литва хочет найти более приемлемое название для России.