Пригласит ли Украина на саммит мира Россию: что ответил Зеленский

Украина пригласит РФ на второй саммит мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Украина готова инициировать новый саммит мира. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона уже подготовила подробный документ, базирующийся на главных пунктах "формулы мира". Он отметил, что документ представят странам, поддерживающим мирный план, а также тем странам, которые не поддержали его.

"И только тогда, поработав над этим документом, услышав реакцию стран, я думаю, что мы будем готовы к следующим шагам. Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим", – заявил Владимир Зеленский.

При этом украинский президент считает, что РФ сделает все возможное, чтобы упразднить проведение саммита и прекратить существование "формулы мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие месяцы Украине придется покинуть город Покровск Донецкой области, считает руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг. "Россия сейчас владеет военной инициативой на всех участках фронта во всех областях, в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий. Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Силы обороны Украины могут в любой момент перейти в контратаки. "Можно, например, пойти в наступление, собрав по одной роте по каждому направлению. Наступление — это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слаб, создаешь там преимущество в силах и средствах, после чего прорываешься", – рассказал он.