Приедет ли РФ на второй саммит мира: прогноз эксперта

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг любые предположения о том, что обмен заключенными между РФ и странами Запада ознаменовал любое размораживание отношений, которое могло бы открыть путь к мирным переговорам в войне против Украины.

РФ пока не заинтересована в переговорах. Фото из открытых источников

По словам политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, Россия изначально не признавала саммиты мира, инициированные Украиной, и сразу же отказалась от участия во втором саммите мира, несмотря на публичное приглашение со стороны Украины.

"Песков не сказал ничего нового. Саммиты мира ломают российскую стратегию принуждения Украины к переговорам на своих условиях. Именно поэтому Россия не признает саммит мира, и с высокой вероятностью не будет участвовать во втором саммите мира. Единственный фактор, который теоретически может изменить позицию России, – это Китай. Также могут повлиять и результаты выборов в США, если Трамп победит. Но пока сценарий участия России во втором саммите мира представляется маловероятным. К тому же, надо понимать, что саммиты мира — это не переговоры о завершении войны. В лучшем случае, они могут создать предпосылки для будущих переговоров", — отметил Владимир Фесенко.

По его мнению, "большой обмен" не имеет никакого отношения к теме переговоров по завершению войны в Украине. Переговоры об этом обмене продолжались около двух лет. Они имеют свою логику, не имеющую прямого отношения к войне в Украине. И этот обмен говорит не о потеплении в отношениях между Западом и Россией, а о возвращении этих отношений и по форме, и по содержанию ко временам Холодной войны.

"Никаких тайных переговоров о завершении войны нет. Нет никаких намеков на такие переговоры. К тому же все серьезные игроки, в том числе и в Кремле, прекрасно понимают, что договориться об окончании войны без участия Украины невозможно. Это только российская пропаганда говорит о том, что мы все делаем по указанию американцев. При этом высокопоставленные должностные лица России регулярно жалуются своим американским коллегам на "непослушание" Украины, на то, что Украина нарушает все "красные линии", о которых говорят в России и на Западе. И в Вашингтоне, и Москве прекрасно понимают, что Украину не удастся поставить перед фактом каких-либо тайных договоренностей. К тому же есть позиция европейских стран, которые поддерживают Украину, и не согласятся на мир на российских условиях.

При этом он согласен с тем, что при любых прямых контактах высокопоставленных представителей США и РФ (министров обороны, руководителей спецслужб) тема Украины поднимается. Но это не переговоры, отмечает эксперт.

