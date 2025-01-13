"Прибалтика должна принадлежать России": публицист вынес приговор оккупантам

Россия перестала скрывать, что является страной-питекантропом, страной, безнадежно отставшей в развитии. У нее нет ничего, кроме "поношенной и треснувшей дубины" ее Вооруженных Сил. Такое определение стране-оккупанту РФ дал получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров после заявлений депутата Госдумы РФ о том, что якобы "Прибалтика должна принадлежать России".

Александр Невзоров прокомментировал территориальные претензии РФ к странам Балтии. Фото: Невзоров / Instagram

По мнению Невзорова, "хорошо, что все это официально прозвучало". Это помогает избежать заблуждений относительно РФ.

"Отброшены последние стеснения, забыты все иллюзии. РФ пообещала за сутки разгромить и оккупировать Литву. Разумеется, устроить геноцид, а также все разнести и загадить", — отметил публицист.

Он добавил, что Россию "ненавидят все ее соседи", а "человечьи языки ей незнакомы".

"Ей знаком лишь один способ контакта: бомбежки, примитивные мясные штурмы и завалка своими дешевыми трупами. Но и воевать она тоже не умеет. Вся ее военная стратегия — это перемалывание своего испитого быдла. А ставка лишь на то, что противник устанет убивать это быдло и попятится", — высказался Невзоров.

По его мнению, ничего, кроме убийств, как одиночных, так и массовых, Россия не может. Аргументы РФ — это оккупация и геноцид, добавил публицист.

"Окончательно развеялись все чары "загадочной русской души", облезла тонюсенькая позолота из всяких пушкиных-ху...шкиных. Под позолотой — пещерная шерсть. И ничего больше. Ей никто не рад. Она ничем не соблазнительна и никому в мире не нужна. Ее единственная роль — гнилая и наглая язва на теле человечества", — подытожил Невзоров.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексея Журавлева, все страны Балтии должны принадлежать России. В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс — который с 1795 года "был столицей Виленской губернии Российской империи".

Депутат также отметил, что России мог бы быть полезен так называемый Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Он призвал литовские власти "держать язык за зубами", добавив, что литовская армия не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток.