Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами подтвердил, что произойдет замена посла Украины в США. Глава государства отметил, что в случае, если он изберет на должность министра обороны Рустема Умерова, это приведет к серьезным перестановкам в правительстве страны:

Президент подтвердил, что будет замена посла Украины в США: кандидатура президента шокирует

"Сегодня весь наш бюджет – война. И потому от министерства обороны очень многое зависит. Поэтому это серьезное решение. Для нас очень важно в том контексте, что сейчас происходит усиливать отношения с США. [...] Поэтому нужно, чтобы человек был силен и был в контексте".

Зеленский отметил, что именно поэтому одна из его идей — назначить на должность посла Рустема Умерова.

" Критики может быть много. И нормально. Но кто это сможет? Кто сможет нести такую ответственность во время войны? " – добавил Президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграм-канале информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове.

"Вы же знали, что жена, дети, брат и отец украинского министра обороны Рустема Умерова живут в США? Патриотичненько", — пишет нардепка. В то же время, она сравнивает Умерова с другим политиком, чей племянник погиб на войне.

Также "Комментарии" писали, что Президент Владимир Зеленский сообщил нынешнему послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении сменить ее в должности, в то же время предложив ей остаться в команде в новой роли. Об этом стало известно из источников в Офисе президента, пообщавшихся с журналистами Суспильного.