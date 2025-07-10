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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами подтвердил, что произойдет замена посла Украины в США. Глава государства отметил, что в случае, если он изберет на должность министра обороны Рустема Умерова, это приведет к серьезным перестановкам в правительстве страны:
Президент подтвердил, что будет замена посла Украины в США: кандидатура президента шокирует
Зеленский отметил, что именно поэтому одна из его идей — назначить на должность посла Рустема Умерова.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграм-канале информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове.
"Вы же знали, что жена, дети, брат и отец украинского министра обороны Рустема Умерова живут в США? Патриотичненько", — пишет нардепка. В то же время, она сравнивает Умерова с другим политиком, чей племянник погиб на войне.
Также "Комментарии" писали, что Президент Владимир Зеленский сообщил нынешнему послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении сменить ее в должности, в то же время предложив ей остаться в команде в новой роли. Об этом стало известно из источников в Офисе президента, пообщавшихся с журналистами Суспильного.