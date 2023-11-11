Президент Палестины заявил о готовности к выборам, но с Иерусалимом

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие выборы президента и представителей парламента. Об этом сообщают "Комментарии".

Махмуд Аббас

"Мы готовы пойти на всеобщие выборы, в которых будет участвовать весь палестинский народ, включая Иерусалим", — заявил Аббас.

Махмуд Аббас добавил, что международному сообществу необходимо усилить поддержку Палестины.

Напомним, что после нападения 7 октября ХАМАСа на Израиль последний начал военную операцию "Железные мечи", в ходе которой уже погибло 10 тысяч палестинцев, до половины из которых дети. Израиль требует наказания для ХАМАСа, убившего 1400 израильтян, а также освобождения захваченных террористами заложников.

До настоящего дня у мирового сообщества нет ясности относительно дальнейшей судьбы сектора Газа после его зачистки от ХАМАС. Арабские государства, в частности Иордания, заявили о недопустимости изгнания палестинцев. Их депортацию Израилем Иордания будет воспринимать, как объявление войны.

В свою очередь Махмуд Аббас, представляющий движение ФАТХ, оппозиционное к ХАМАС, заявил о готовности палестинской автономии взять под свой контроль сектор Газа. После этого заявления его кортеж был обстрелян.

Статус Иерусалима остается спорным — евреи считают его неделимой столицей Израиля, палестинцы видят его восточную часть своей столицей.

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