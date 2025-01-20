Президент Ирана не позволил Путину унизить себя: подробности инцидента в Кремле



















Президент России Владимир Путин сильно опоздал на встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Москве 17 января. Пезешкиан совершил демарш и отказался ждать в Кремле опоздавшего на переговоры хозяина встречи. Об этом 20 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Moscow Times.

Пезешкиан поставил Путина на место. Фото: пресс-служба Кремля

По данным Iran International, глава Ирана вместе с делегацией прибыл в Кремль в назначенное время, однако там заявили, что Путин "еще не готов". Источник рассказал, что Пезешкиана пригласили в зал ожидания, однако он отказался и отправился в отель под предлогом необходимости молитвы. Затем иранский лидер вернулся на встречу с Путиным, которая задержалась почти на час.

Возможно, президент Ирана был предупрежден об этой, похоже, сознательно выбранной манере Путина — заставлять ждать лидеров стран, которые, как привык думать глава Кремля, заслуживают такого отношения. Например, с хамской непунктуальностью Путина дважды сталкивалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель. В том числе из-за шестичасовой задержки главы Кремля под угрозой срыва оказалась встреча в октябре 2014 года, посвященная кризису в Украине.

На три часа Путин опоздал и на переговоры с президентом Украины Виктором Януковичем летом 2012 года в Ялте, решив по дороге заехать к байкерам из клуба "Ночные волки". По несколько часов были вынуждены ждать лидеры Японии, Монголии и Израиля, а в 2012 году тогдашнему президенту США Бараку Обаме пришлось скорректировать свои планы из-за задержки российского правителя на 40 минут, вспоминает The Moscow Times.

Путин опоздал даже на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II в 2003 году и с папой Римским в ноябре 2013-го. Не пришел глава Кремля вовремя и на встречу с Дональдом Трампом во время его первого президентского срока. Однако тот, возможно, предвидев это, появился еще позже, вынудив самого Путина ждать 20 минут. Также Путина уже после начала войны в Украине унизил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, показательно опоздав и заставив российского правителя ждать и нервничать прямо перед камерами.

Как писал портал "Комментарии", во время визита президента Ирана в Москву между этой страной и Россией был подписан договор о стратегическом партнерстве. Однако документ не предусматривает никаких военных обязательств, в том числе в случае нападения на одну из стран, в отличие от аналогичного, подписанного между Россией и Северной Кореей. Кроме того, Тегеран отказался в этом договоре признавать право РФ на временно оккупированные территории Украины, в том числе Крым, что стало унижением для Путина (вероятно, после этого он и решил "опоздать" на переговоры).