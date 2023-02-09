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Премьер-министр Италии назвала неуместным приглашение Зеленского во Францию: что известно

Джорджия Мелони назвала приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Париж "неуместным"

сегодня, 14:57
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава Правительства Италии Джорджия Мелони назвала приглашение украинского президента Владимира Зеленского в Париж "неуместным". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegraph .

Премьер-министр Италии назвала неуместным приглашение Зеленского во Францию: что известно

Джорджия Мэлони (фото из открытых источников)

"Я считаю, что наша сила — сообщество и единство... но бывают моменты, когда приверженность внутреннему общественному мнению рискует нанести вред делу, и это, как мне кажется, один из таких случаев", — сказала она в Брюсселе.


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Напомним, что "Комментарии" писали о европейском турне Зеленского . Президент Украины Владимир Зеленский совершил 8 февраля первый визит в Великобританию после российского вторжения в нашу страну. В планах также поездка в Париж (встреча с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем) и в Брюссель – на саммит лидеров ЕС. Во время встречи с Зеленским в Лондоне британский премьер Риши Сунак заверил, что его страна продолжит поддержку Украины всеми возможными способами, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента России.

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов называет визит Зеленского в Европу одним из ключевых и стратегических действий руководителя украинского государства. По его словам, Украина с точки зрения как действий на военных фронтах, так и другого важнейшего фронта – экономических санкций против страны-агрессора – вынуждена делегировать значительную часть нагрузки союзникам. Однако необходима координация этих действий. Без этой победы не будет, уверен Виктор Савинов. Зеленский, объясняет он, имеет несколько аналитических групп, пытающихся выявить наиболее оптимальную стратегию победы. Именно с предложениями по оптимизации совместных действий президент и уехал в Европу.

 

 

 




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/02/09/ukraine-russia-war-latest-zelensky-paris-macron-visit-protests/#1675936591445
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