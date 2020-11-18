Правовой иммунитет Путина: что стоит за новыми гарантиями для президента РФ

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту страны и членам его семьи пожизненные гарантии после его ухода с поста руководителя государства. О том, стоит ли вводить подобные меры в Украине и не говорит ли новый закон о желании Путина уйти досрочно рассказали украинские политологи.

"Подобное в Украине представить сложно"

Политический эксперт Евгений Магда отмечает: "Создание пожизненного иммунитета для Владимира Путина является, с одной стороны, частью конституционных преобразований, которые были поддержаны в РФ на "референдуме" летом этого года. С другой стороны, фактически речь идет о некоем формировании элементов суверенной демократии, о которой в свое время говорил еще Владислав Сурков. Поэтому меня это всё не удивляет".

По словам эксперта, происходящее в РФ в этом контексте имеет мало общего с происходящим в Украине.

"Представить себе нечто подобное в Украине я не могу, – говорит Евгений Магда. – Украинское законодательство и без того обеспечивает бывшим президентам возможность вполне приличной жизни после завершения их полномочий. Но выводить их из-под действия украинского законодательства никто не собирается. Что, собственно, доказано на примере Виктора Януковича".

"Лишние гарантии не помешают"

В России выстроена жесткая вертикаль власти. А, значит, ничего не делается без ведома Кремля. На этом акцентирует политолог Андрей Мишин.

"То есть, это не некий холуйский шаг со стороны депутатов "кто больше любит нашего дорогого лидера". Закон о защите от уголовного преследования экс-президента "прицепом" принят в развитии конституционных поправок, которые недавно приняли в России: про Госсовет, про Совет Федерации, про Конституционный суд. Например, в условиях кризиса с Конституционным судом в Украине, стоит отметить, что российскими поправками внесены изменения о запрете судьям КС публично выражать особое мнение по рассматриваемым делам", – подчеркивает эксперт.

Понятно, что авторитарным лидерам не помешают лишние гарантии. Однако, по мнению Андрея Мишина, основной информационной целью видится специальная дезинформационная операция Кремля по усыплению бдительности активного общества, что Путин собирается уходить в 2024 году.

"Концепция — дезорганизовать оппозицию. Народ расслабится, а потом за полгода Путин объявляет, что идет на новый срок, – поясняет политолог. – С практической точки зрения логика закона сомнительна, так как пожизненный статус сенатора для экс-президента уже предполагает депутатский иммунитет. К примеру, так было с Пиночетом".

Как сообщал портал "Комментарии", Сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли на рассмотрение парламента законопроект, который разрешит действующему президенту РФ Владимиру Путину, по истечению срока, баллотироваться еще дважды.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!