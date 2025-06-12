Появилась реакция Украины на падение пассажирского самолета в Индии: были ли в самолете украинцы

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на авиакрушение пассажирского самолета Air India в Индии, на котором находились более 240 пассажиров.

Пассажирский самолет Air India. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X выразил соболезнования Индии из-за падения самолета Boeing Dreamliner 787-8 вблизи аэропорта в Ахмедабаде.

"С глубокой печалью мы в Украине узнали о трагической катастрофе пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде. Выражаем соболезнования дружественной Индии. Наши сердца со всеми семьями жертв в Индии, Великобритании, Португалии и Канаде. Желаем раненым скорейшего выздоровления", — отреагировал Сибіга.

Среди пассажиров самолета было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 граждан Португалии и один канадец. В МИДе сообщили, что пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается.

По предварительным данным, самолет, сразу после взлета, подал сигнал тревоги в диспетчерскую службу, но затем связь с ним исчезла. По информации сервиса Flight Radar, сигнал с воздушным судном был потерян на высоте 200 метров менее чем через минуту после взлета. Самолет врезался в общежитие, однако есть ли погибшие не пассажиры борта, пока не сообщалось.

На борту самолета находились 242 человека, среди них 2 пилота и 10 бортпроводников. Точное количество погибших неизвестно, однако есть сообщения об обнаружении живых людей среди пассажиров Air India.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео авиакрушения пассажирского самолета в Индии.

Также "Комментарии" писали о том, как в Индии самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки.