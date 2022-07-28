Посол Украины в США может лоббировать интересы своей банковской группы

Посол Украины в США Оксана Маркарова может лоббировать интересы Аккордбанка, владельцем которого является ее муж Данило Волынец. Об этом сообщает UBR со ссылкой на источники в НБУ.

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники, заявляет, что влияние Оксаны Маркаровой на процессы в банковской системе подтверждают и на рынке.

"Ходят слухи, что и к истории с Мегабанком она приложила руку", – прокомментировал UBR источник в банковских кругах.

В материале сообщается, что это не первое обвинение нынешнего Посла в лоббизме своих интересов. UBR пишет, что ранее с экс-министром и ее мужем Данилом Волынцем связывали прецедент банкротства Актив-Банка и связи с чиновниками эпохи Януковича – братьями Клюевыми.

Оксана Маркарова выступает активным сторонником изъятия российского бизнеса в Украине. При этом, по словам экономического эксперта Алексея Комахи, патриотические настроения могут быть также продиктованы конкретными намерениями расширить бизнес Аккордбанка.





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