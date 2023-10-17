Посол Украины объяснил ситуацию с отменой визита Зеленского в Израиль

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию, что Израиль отменил поездку президента Владимира Зеленского со словами "некогда". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Корнийчука израильским СМИ.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Фото из открытых источников

По словам украинского посла, президент и правительство Украины не отправляло запросы на приезд в Израиль.

"Я подтверждаю, что не было никакого официального запроса", – заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Корнийчук объясняет, что президент Украины Владимир Зеленский, как правило, совершает международные визиты в несколько стран. Это связано с логистическими проблемами из-за войны.

"Например, он хочет приехать в Израиль. Он не может позволить себе потратить трое суток на дороги. Самолеты не летают, нужно ехать в соседние страны, чтобы на 4 часа приехать в Израиль", – рассказал украинский посол.

По словам Корнийчука, такие спекуляции только "играют в пользу России". Украинский посол считает, что эта информация для Кремля звучала бы хорошо, что президенту Украины как бы не разрешили въехать в Израиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Израиль, кроме оружия и финансов будут направлены военные. Западные СМИ выяснили количество и главную задачу американских военных на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали, что Россия призвала прекратить ведение военных действий и настаивает на процессе мирных переговоров между Израилем и Палестиной. В Кремле заявили, что именно об этом говорил Путин в телефонных разговорах с лидерами обеих стран.