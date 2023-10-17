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Посол Украины объяснил ситуацию с отменой визита Зеленского в Израиль

По словам украинского посла Евгения Корнийчука, визита в Израиль в планах Владимира Зеленского не последовало.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию, что Израиль отменил поездку президента Владимира Зеленского со словами "некогда". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Корнийчука израильским СМИ.

Посол Украины объяснил ситуацию с отменой визита Зеленского в Израиль

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Фото из открытых источников

По словам украинского посла, президент и правительство Украины не отправляло запросы на приезд в Израиль.


"Я подтверждаю, что не было никакого официального запроса", – заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Корнийчук объясняет, что президент Украины Владимир Зеленский, как правило, совершает международные визиты в несколько стран. Это связано с логистическими проблемами из-за войны.

"Например, он хочет приехать в Израиль. Он не может позволить себе потратить трое суток на дороги. Самолеты не летают, нужно ехать в соседние страны, чтобы на 4 часа приехать в Израиль", – рассказал украинский посол.

По словам Корнийчука, такие спекуляции только "играют в пользу России". Украинский посол считает, что эта информация для Кремля звучала бы хорошо, что президенту Украины как бы не разрешили въехать в Израиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Израиль, кроме оружия и финансов будут направлены военные. Западные СМИ выяснили количество и главную задачу американских военных на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали, что Россия призвала прекратить ведение военных действий и настаивает на процессе мирных переговоров между Израилем и Палестиной. В Кремле заявили, что именно об этом говорил Путин в телефонных разговорах с лидерами обеих стран.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fkqrC-pt7HA&ab_channel=%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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