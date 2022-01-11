Посол Украины: канцлер Германии должен продемонстрировать лидерство в вопросах по России

Новый канцлер Германии Олаф Шольц должен продемонстрировать большее лидерство в конфликте между Россией и Украиной и сделать смелые шаги, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров, а не просто полагаться на диалог, сказал Reuters представитель Киева в Берлине.

Военнослужащие ВСУ - Reuters

Посол Украины Андрей Мельник заявил, что согласиться с требованиями России было бы опасно, а Германия, напротив, должна добиваться быстрого вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и Европейский Союз.

Он добавил, что Германии следует отказаться от противоречивого проекта газопровода "Северный поток-2", доставляющего российский газ непосредственно в страну, обходя Украину, и, таким образом, лишая ее выгодных сборов за транзит.

"Сегодня нам нужно личное руководство канцлера Олафа Шольца, чтобы вынудить (российского) президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это будет лакмусовой бумажкой для новой внешней политики. Пока было много диалога с Россией – к сожалению, безрезультатно – но недостаточно острого", – сказал Мельник.

Новое трехпартийное правительство Германии имеет противоречивые взгляды на газопровод. Социал-демократы Шольца, находившиеся в правительстве вместе с консерваторами Ангелы Меркель, поддерживают его, поскольку страна хочет получить природный газ после закрытия атомных и угольных электростанций. Но одни из его младших партнеров по коалиции, Зеленые, выступают против "Северного потока-2".

Офис Шольца не сразу ответил на запрос о комментарии по этой истории. Его правительство заявило, что конфликт должен разрешаться политическими, а не военными средствами.

Но Мельник сказал, что Запад не должен ждать, пока Кремль решит атаковать, чтобы применить дальнейшие экономические санкции, поскольку это будет иметь "роковые последствия" для Украины, потерявшей свой Крым восемь лет назад.

"Ошибки в прошлом не должны повторяться. Новая власть должна действовать превентивно и уже сегодня принять политическое решение об остановке газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря", — сказал Мельник.

Мельник отметил, что Германия имеет ключ к вступлению Украины в НАТО и призвал новую коалицию "не упустить эту историческую возможность укрепить безопасность на европейском континенте".

Договариваться с Россией об отложении или прекращении вступления Украины в НАТО, чтобы предотвратить немедленный конфликт, было бы опасно, сказал Мельник.

"Не должно быть ленивых компромиссов с Россией за счет украинцев", — сказал Мельник.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявила, что не настроена оптимистично после первого раунда переговоров с Соединенными Штатами по кризису в Украине и не допустит, чтобы его требования по гарантиям безопасности со стороны Запада долго рассматривались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!