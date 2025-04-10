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Кречмаровская Наталия
Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно уйти в отставку. Отмечается, что Государственный департамент подтвердил намерение уйти в отставку в четверг днем.
Бриджит Бринк. Фото из открытых источников
Об этом сообщили CBS News со ссылкой на три источника.
Известно, что Бринк официально не подала заявлений об отставке, однако уже попрощалась с коллегами.
Издание со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника США пишет, что ее отставка вызвана необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние увольнения USAID.
Отставка Бринк произошла в решающий момент для американо-украинских отношений, пишет издание.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что от должностных лиц в Соединенных Штатах Америки раздаются мнения относительно завершения войны в Украине, которые перекликаются с требованиями российского диктатора Владимира Путина.
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, откуда в США распространяют кремлевские нарративы. Напомним, что американская конгрессвумен Виктория Спартц предложила Украине смириться с потерей территорий. Ситуацию объяснил Дмитрий Кулеба, экс-глава МИД Украины.
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