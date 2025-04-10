Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно уйти в отставку. Отмечается, что Государственный департамент подтвердил намерение уйти в отставку в четверг днем.

Бриджит Бринк. Фото из открытых источников

Об этом сообщили CBS News со ссылкой на три источника.

"Посол Бринк уходит в отставку. Она была там послом три года — это долгое время в зоне боевых действий. И, откровенно говоря, война длится слишком долго. Настоящий вопрос состоит в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое для прекращения этой войны", — говорится в заявлении представителя Госдепа.

Известно, что Бринк официально не подала заявлений об отставке, однако уже попрощалась с коллегами.

Издание со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника США пишет, что ее отставка вызвана необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние увольнения USAID.

"Госсекретарь Марко Рубио намеревался оставить Бринк, карьерного офицера дипломатической службы, на этом посту и отклонил ее первоначальное заявление об отставке, которое она подала в январе в рамках стандартного изменения между администрациями", — пишет издание.

Отставка Бринк произошла в решающий момент для американо-украинских отношений, пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что от должностных лиц в Соединенных Штатах Америки раздаются мнения относительно завершения войны в Украине, которые перекликаются с требованиями российского диктатора Владимира Путина.

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, откуда в США распространяют кремлевские нарративы. Напомним, что американская конгрессвумен Виктория Спартц предложила Украине смириться с потерей территорий. Ситуацию объяснил Дмитрий Кулеба, экс-глава МИД Украины.