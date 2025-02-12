Последнее слово за Трампом: каким будет план мира в Украине

В вопросах мирного процесса и плана завершения войны последнее слово будет за Дональдом Трампом, считает политолог Владимир Фесенко.

Переговоры о конце войны начинаются. Фото из открытых источников

"Окончательный план США по окончании войны озвучит лично Трамп. Это следует из его желания быть ключевой фигурой переговорного процесса и получить лавры миротворца. В этом контексте стоит обратить внимание на показательный эпизод. Недавно западные медиа со ссылкой на спецпредставителя США Кита Келлога обнародовали план Мюнхене. Буквально на следующий день после появления соответствующей публикации Келлог опроверг, что это план президента США. При этом спецпредставитель заявил, что план Трампа может озвучить только сам Трамп.

По его словам, кроме желания Трампа быть главным миротворцем, данные обстоятельства, очевидно, свидетельствуют еще и о том, что в его команде действительно нет единства в вопросе окончания российско-украинской войны.

"З одного боку, ми бачимо групу традиційних республіканців та професіоналів у сфері безпеки, які є прихильниками тиску на Росію. До цієї групи можна зарахувати радника Білого дому з національної безпеки Майка Волтца, державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставника Кіта Келлога. А з другого боку, є група конформістів на чолі з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Що стосується остаточного мирного плану Трампа, то, швидше за все, його наразі не існує. Набір ідей Білого дому зрозумілий: припинення вогню по лінії фронту, деякі поступки Росії, гарантії безпеки для України, які ще не узгоджені. Однак остаточна версія плану не написана і не погоджена. Зараз американці проводять активний зондаж пропозицій спільно з українцями та європейцями. Саме для цього посадовці Білого дому відправляються на Мюнхенську безпекову конференцію. До слова, показовим буде виступ в Мюнхені Джей Ді Венса. З його виступу можна буде робити більш чіткі висновки про мирні ініціативи США", — відзначив політолог.