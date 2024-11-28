После шквала критики Зеленский поговорит с Шольцом

После критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца за разговор с российским диктатором Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский все-таки поговорит с ним.

Зеленский и Шольц проведут разговор. Фото из открытых источников

Об этом глава государства сообщил в ежедневном вечернем обращении.

Владимир Зеленский сообщил, что 28 ноября пообщался с премьер-министром Британии Киром Стармером. Президент отметил, что 29 ноября в графике у него запланирован разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы должны вместе реагировать на попытки России сделать ситуацию более невыносимой и затянуть эту войну", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что для украинских военных не хватает вооружения, а потому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. "Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав. "Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с Европой. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Думаю, что он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные шаги россиян в разных европейских странах", — сказал он.