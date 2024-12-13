После ракетно-дронового удара РФ Украина срочно обратилось к союзникам

Министр иностранных дел Андрей Сибига в связи с новой массированной российской атакой по энергетической инфраструктуре напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Сибига сделал в X (Twitter) утром 13 декабря.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Украины сообщил, что по нашей стране снова летят российские ракеты и целью для большинства являются объекты энергосистемы.

"Россия хочет оставить нас без энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Повторяю мой призыв о срочной поставке 20 систем NASAMS, HAWK или IRIS-T", – написал глава МИД Украины.

Стоит отметить, перед встречей министров НАТО в начале декабря Андрей Сибига рассказал, что Украина просит союзников найти не менее 20 систем ПВО для того, чтобы в дальнейшем эффективно отражать воздушные атаки России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия ударов.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — указывает Галущенко.



